Фрагменты самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки самолета Embraer, в котором, по данным Росавиации, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после крушения вывозят с места происшествия, сообщает РИА Новости.
Две грузовые машины марки МАЗ двигаются в направлении шоссе около села Куженкино, где произошла авиакатастрофа. Обломки самолета упаковали в специальный футляр, отмечает агентство.
Момент падения самолета Embraer в Тверской области попал на видео. Очевидцы засняли 23 августа, как самолет теряет высоту и затем разбивается. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца. На вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков ответил, что у президента «в целом плотный график».