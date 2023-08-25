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    Крушение самолета Пригожина

    Фрагменты самолета Пригожина вывезли с места крушения

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    Обломки самолета Embraer, в котором, по данным Росавиации, находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, после крушения вывозят с места происшествия, сообщает РИА Новости.

    Две грузовые машины марки МАЗ двигаются в направлении шоссе около села Куженкино, где произошла авиакатастрофа. Обломки самолета упаковали в специальный футляр, отмечает агентство.

    Момент падения самолета Embraer в Тверской области попал на видео. Очевидцы засняли 23 августа, как самолет теряет высоту и затем разбивается. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

    Накануне президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца. На вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков ответил, что у президента «в целом плотный график».

    Хотя официальных данных экспертизы тел пока нет, о Пригожине в прошедшем времени 24 августа говорил президент РФ Владимир Путин.

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