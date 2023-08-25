Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в выходные ловить хорошую погоду, а когда она заметно ухудшится

В субботу погода в Петербурге будет лучше, чем в воскресенье. Прогноз погоды на ближайшие дни дал в своём телеграм-канале 25 августа главный синоптик города Александр Колесов.



Температура воздуха в выходные будет превышать норму на 1–2 градуса, в дневные часы воздух прогреется до 21–23. В пятницу в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге еще пройдут кратковременные дожди, но с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая. Завтра должно быть солнечно, а вот в воскресенье днем над западными районами области будет облачно, местами даже возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление близко к норме. В воскресенье оно будет понижаться, но резких перепадов не ожидается. «Всё тихо и спокойно, ветра практически нет», — резюмирует Колесов.

