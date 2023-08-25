Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в выходные ловить хорошую погоду, а когда она заметно ухудшится

В субботу погода в Петербурге будет лучше, чем в воскресенье. Прогноз погоды на ближайшие дни дал в своём телеграм-канале 25 августа главный синоптик города Александр Колесов.
Температура воздуха в выходные будет превышать норму на 1–2 градуса, в дневные часы воздух прогреется до 21–23. В пятницу в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге еще пройдут кратковременные дожди, но с субботы погода будет преимущественно сухая и теплая. Завтра должно быть солнечно, а вот в воскресенье днем над западными районами области будет облачно, местами даже возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление близко к норме. В воскресенье оно будет понижаться, но резких перепадов не ожидается. «Всё тихо и спокойно, ветра практически нет», — резюмирует Колесов.
Атмосферный фронт с умеренным дождем придёт уже в начале следующей недели — вечером в понедельник или в ночь на вторник.
Отсутствие ветра и облачности на востоке и севере Ленобласти способствует понижению температуры по ночам. В выходные может быть 3–8 градусов. В Петербурге намного теплее — по ночам 10–15 градусов.
«Так что всем хороших выходных дней, хотя и первые выходные осени, предварительно, конечно, могут быть примерно такими же. Пусть температура воздуха в ночные часы всё ниже, а день всё короче, но дневная температура в нашем регионе еще в районе +20…+23 гр.», — отмечает Колесов.