«Вагнер» временно недоступен: вербовщики ЧВК не отвечают на звонки и сообщения. «Фонтанка» проверила

Контакты вербовщиков ЧВК «Вагнер», которые еще недавно работали, не отвечают на звонки и сообщения, выяснил корреспондент «Фонтанки», который попытался записаться в организацию под видом рекрута 24 августа, на следующий день после крушения самолета с Евгением Пригожиным.
В официальном канале ЧВК «Вагнер» по трудоустройству 24 августа появилось сообщение «Братишки! На данный момент ждем информацию от наших командиров. Не надо делать поспешных выводов! Сейчас мы все на эмоциях, но нужно держать себя в руках. Не надо делать глупостей, если есть вопросы, пишите Питеру». «Фонтанка» написала «Питеру». Сообщения так и остались непрочитанными.
Тогда корреспондент «Фонтанки» позвонил в организацию по телефонам, которые были указаны на ранее размещенных баннерах в Ленинградской области. Еще в июне там предлагали ехать на базу в Молькино, но теперь по первому номеру звонки сбрасывают, а по второму «абонент временно недоступен».
Какие условия предлагали в «Вагнере» в конце июня, сразу после мятежа, читайте на «Фонтанке.
«Фонтанка» с утра поговорила с очевидцами на месте падения бизнесджета Евгения Пригожина, и они заявили, что видели, как от самолета в воздухе отделились один или два фрагмента. По стране появляются народные мемориалы памяти, к которым несут цветы, и даже кувалды.
Мы продолжаем собирать всё в единой онлайн-трансляции. Всё самое главное о крушении самолета Пригожина вы найдете здесь.