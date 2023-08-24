«Вагнер» временно недоступен: вербовщики ЧВК не отвечают на звонки и сообщения. «Фонтанка» проверила

Контакты вербовщиков ЧВК «Вагнер», которые еще недавно работали, не отвечают на звонки и сообщения, выяснил корреспондент «Фонтанки», который попытался записаться в организацию под видом рекрута 24 августа, на следующий день после крушения самолета с Евгением Пригожиным.



В официальном канале ЧВК «Вагнер» по трудоустройству 24 августа появилось сообщение «Братишки! На данный момент ждем информацию от наших командиров. Не надо делать поспешных выводов! Сейчас мы все на эмоциях, но нужно держать себя в руках. Не надо делать глупостей, если есть вопросы, пишите Питеру». «Фонтанка» написала «Питеру». Сообщения так и остались непрочитанными.

