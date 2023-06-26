«У нас все без изменений». Набор бойцов в ЧВК «Вагнер» продолжается

Несмотря на события прошедших дней и возбуждение дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов. Просят приезжать в Краснодарский край, дорогу обещают компенсировать. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали корреспонденту «Фонтанки», позвонившему под видом потенциального рекрута в организацию по телефонам, опубликованным на рекламных баннерах в Ленобласти.
«У нас все без изменений остается. Набор, как наш шел, так и идет. Работаем в штатном режиме», — ответили в ЧВК «Вагнер» на вопрос о возможности трудоустройства.
Контракт предлагают заключить минимум на полгода, для этого необходимо приехать на хутор Молькино в Краснодарском крае. Местные отделения ЧВК, в том числе и в Петербурге, добавили в организации, временно не работают. При сохраненном билете обещают компенсировать всю дорогу на 100%.
«Это единственная база ЧВК «Вагнер». Все остальные адреса в крупных городах РФ — это наши представители», — рассказали корреспонденту «Фонтанки».
Рекрутер уточнил, что предстоит отправка в зону спецоперации. В течение нескольких недель будет проходить обучение с зарплатой 40–50 тысяч рублей. После пересечения зоны спецоперации она возрастает — от 240 тысяч рублей плюс премия. Все выплаты обещают только наличными.
По этому же телефону корреспондент «Фонтанки» звонил в воскресенье. Трубку никто не поднял.
Ранее ТАСС сообщил, что в Тюмени возобновил работу центр по набору бойцов ЧВК «Вагнер». «Работаем по предварительной записи, каждый день», — рассказали там.