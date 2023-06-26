«У нас все без изменений». Набор бойцов в ЧВК «Вагнер» продолжается

Несмотря на события прошедших дней и возбуждение дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов. Просят приезжать в Краснодарский край, дорогу обещают компенсировать. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали корреспонденту «Фонтанки», позвонившему под видом потенциального рекрута в организацию по телефонам, опубликованным на рекламных баннерах в Ленобласти.



«У нас все без изменений остается. Набор, как наш шел, так и идет. Работаем в штатном режиме», — ответили в ЧВК «Вагнер» на вопрос о возможности трудоустройства.

