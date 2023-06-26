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    «У нас все без изменений». Набор бойцов в ЧВК «Вагнер» продолжается

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    Несмотря на события прошедших дней и возбуждение дела о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» продолжает набирать бойцов. Просят приезжать в Краснодарский край, дорогу обещают компенсировать. Об этом в понедельник, 26 июня, рассказали корреспонденту «Фонтанки», позвонившему под видом потенциального рекрута в организацию по телефонам, опубликованным на рекламных баннерах в Ленобласти.

    «У нас все без изменений остается. Набор, как наш шел, так и идет. Работаем в штатном режиме», — ответили в ЧВК «Вагнер» на вопрос о возможности трудоустройства.

    Контракт предлагают заключить минимум на полгода, для этого необходимо приехать на хутор Молькино в Краснодарском крае. Местные отделения ЧВК, в том числе и в Петербурге, добавили в организации, временно не работают. При сохраненном билете обещают компенсировать всю дорогу на 100%.

    «Это единственная база ЧВК «Вагнер». Все остальные адреса в крупных городах РФ — это наши представители», — рассказали корреспонденту «Фонтанки».

    Рекрутер уточнил, что предстоит отправка в зону спецоперации. В течение нескольких недель будет проходить обучение с зарплатой 40–50 тысяч рублей. После пересечения зоны спецоперации она возрастает — от 240 тысяч рублей плюс премия. Все выплаты обещают только наличными.

    По этому же телефону корреспондент «Фонтанки» звонил в воскресенье. Трубку никто не поднял.

    Ранее ТАСС сообщил, что в Тюмени возобновил работу центр по набору бойцов ЧВК «Вагнер». «Работаем по предварительной записи, каждый день», — рассказали там.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

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    ЧВК Вагнер
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