США ввели санкции против «Артека», Фонда Ахмата Кадырова и 11 россиян

Минфин США внес в санкционный список детский центр «Артек» в Крыму, Общественный фонд имени Ахмата Кадырова, руководителей этих организаций и еще девять россиян. Обновления 24 августа опубликованы на сайте ведомства.



Санкции введены против главы «Артека» Константина Федоренко, ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, в отношении которых в июне ввел ограничения Евросоюз, президента Фонда имени Ахмата Кадырова, матери главы Чеченской Республики Аймани Кадыровой.

Также среди физлиц, пополнивших американский санкционный список, начальник регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, военный деятель республики Замид Чалаев, региональный омбудсмен Мансур Солтаев. Кроме того, под ограничения попали уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, занимающие аналогичные должности: в Ростовской области Ирина Черкасова и Галина Пятых — в Белгородской области, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.