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    США ввели санкции против «Артека», Фонда Ахмата Кадырова и 11 россиян

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    Минфин США внес в санкционный список детский центр «Артек» в Крыму, Общественный фонд имени Ахмата Кадырова, руководителей этих организаций и еще девять россиян. Обновления 24 августа опубликованы на сайте ведомства.

    Санкции введены против главы «Артека» Константина Федоренко, ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева, в отношении которых в июне ввел ограничения Евросоюз, президента Фонда имени Ахмата Кадырова, матери главы Чеченской Республики Аймани Кадыровой.

    Также среди физлиц, пополнивших американский санкционный список, начальник регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимир Коваленко, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, военный деятель республики Замид Чалаев, региональный омбудсмен Мансур Солтаев. Кроме того, под ограничения попали уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, занимающие аналогичные должности: в Ростовской области Ирина Черкасова и Галина Пятых — в Белгородской области, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

    Также в опубликованном Минфином США обновлении указаны два гражданина Конго и четыре гражданина Руанды.

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    Комментарии 6

    Гость24 Авг 2023 в 18:27
    США ввели санкции
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