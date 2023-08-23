Эксперт назвал возможные причины крушения самолета под Тверью. Взрыв на борту не исключен

Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Виктор Пригожин. Его падение попало на видео. Проанализировав его, Владимир Попов авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.
«Фонтанка.ру»
«У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элемент плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления. Вторая теоретическая причина — падение скорости спровоцировано помпажем двигателя», — говорит Владимир Попов.
Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот, чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.
Очевидцы говорят, что слышали хлопки в воздухе. Такие хлопки характерны при помпаже.
«Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло 30–40 минут, например, могли документы оформлять и разговориться с кем-то, это же частный самолет. А когда обнаружили режим сваливания, резко увеличили обороты, — поясняет авиаэкперт. — Тут и происходит хлопок, потому что резко обороты начинают расти, а скорость не соответствует — происходит запирание: двигатель будто бы захлебывается от избытка или недостатка воздуха. Эти очень громкие звуковые воздушные — помпажные удары могут достигать такой силы, что разрушаются конструкции двигателя — вал движется от повышенных вибраций, бывает, даже отлетают лопатки».
Третья возможная причины — взрыв:
«Видите, я веду к техническим неполадкам. Но не исключаю и аварийную ситуацию, вызванную терактом на борту. Только говорить о взрыве можно будет, если на земле обнаружат длительный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета минимум за 800–1000 км от места крушения. То есть, на большой высоте что-то разрушилось, а потом уже падала основная часть. Судя по съемке, которая сейчас доступна, самолет упал компактно и оставшееся топливо догорало на земле.
Посмотрите на видео: лайнер, как сухой лист, описывает фюзеляжем небольшой радиус, а сам вертикально продолжает падать. Шлейф, который следует за ним: его сначала не видно вовсе, потом он появляется — светлый, как облака. Такой шлейф возникает при разрушении топливной системы — когда керосин выливается в воздухе, он таким вот дымком распыляется, а не возгорает, как правило. На земле горит то, что осталось от топлива.
Пока я делаю вывод, что причина — помпаж или отказ какой-то системы, которая привела к падению скорости, а на нее летчики либо не успели отреагировать вовремя, либо вообще не могли ничего с ним сделать».
Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»