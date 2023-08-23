    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    760мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.44eur102.25

    Крушение самолета Пригожина

    Эксперт назвал возможные причины крушения самолета под Тверью. Взрыв на борту не исключен

    691
    6 комментариев
    Фото: кадр из видео
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Виктор Пригожин. Его падение попало на видео. Проанализировав его, Владимир Попов авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.

    «Фонтанка.ру»

    «У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элемент плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления. Вторая теоретическая причина — падение скорости спровоцировано помпажем двигателя», — говорит Владимир Попов.

    Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот, чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.

    Очевидцы говорят, что слышали хлопки в воздухе. Такие хлопки характерны при помпаже.

    «Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло 30–40 минут, например, могли документы оформлять и разговориться с кем-то, это же частный самолет. А когда обнаружили режим сваливания, резко увеличили обороты, — поясняет авиаэкперт. — Тут и происходит хлопок, потому что резко обороты начинают расти, а скорость не соответствует — происходит запирание: двигатель будто бы захлебывается от избытка или недостатка воздуха. Эти очень громкие звуковые воздушные — помпажные удары могут достигать такой силы, что разрушаются конструкции двигателя — вал движется от повышенных вибраций, бывает, даже отлетают лопатки».

    Третья возможная причины — взрыв:

    «Видите, я веду к техническим неполадкам. Но не исключаю и аварийную ситуацию, вызванную терактом на борту. Только говорить о взрыве можно будет, если на земле обнаружат длительный огневой след из горящих отдельных деталей по направлению полета минимум за 800–1000 км от места крушения. То есть, на большой высоте что-то разрушилось, а потом уже падала основная часть. Судя по съемке, которая сейчас доступна, самолет упал компактно и оставшееся топливо догорало на земле.

    ПоделитьсяПоделиться

    Посмотрите на видео: лайнер, как сухой лист, описывает фюзеляжем небольшой радиус, а сам вертикально продолжает падать. Шлейф, который следует за ним: его сначала не видно вовсе, потом он появляется — светлый, как облака. Такой шлейф возникает при разрушении топливной системы — когда керосин выливается в воздухе, он таким вот дымком распыляется, а не возгорает, как правило. На земле горит то, что осталось от топлива.

    Пока я делаю вывод, что причина — помпаж или отказ какой-то системы, которая привела к падению скорости, а на нее летчики либо не успели отреагировать вовремя, либо вообще не могли ничего с ним сделать».

    Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

    Фото: кадр из видео

    По факту «авиационного происшествия в Тверской области» Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
    Следствие рассматривает как минимум три версии крушения бизнесджета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого был Евгений Пригожин. Это «внешнее воздействие», техническая неисправность и ошибка пилота. Об этом вечером 23 августа сообщает РБК со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».
    По данным «Фонтанки», в упавшем в Тверской области самолете должны были быть сам Евгений Пригожин, его оператор, а также Герой России Дмитрий Уткин (тот самый «Вагнер»), логист ЧВК «Вагнер» и личная охрана.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    VKuser27909223 Авг 2023 в 23:50
    Повторю из другой ветки здесь же: Видео интересное. При падении не было пожара (был бы чёрный дым, и, возможно, языки пламени). Зато, был белый след, скорее всего, керосиновая аэрозоль из разрушенных конструкций крыла (там топливные баки). Анонимные цитаты поисковиков говорят о том, что хвостовое оперение лежит на значительном удалении от места пожара на земле, и не горит. К тому же, на разных ресурсах есть информация о том, что одна полуплоскость (вроде, левая) тоже отсутствует на месте пожара. Другими словами, ЛА разрушился в воздухе без сильного взрыва и возгорания при падении. Такого результата можно достичь наземной диверсией (умышленное целенаправленное нарушение целостности конструкции), воздействием поражающими элементами в воздухе, или регулярными вопиющими нарушениями в эксплуатации ЛА (маловероятно). Версию атмосферных воздействий можно сразу исключить, просто просмотрев видео - ничего опасного.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close