Эксперт назвал возможные причины крушения самолета под Тверью. Взрыв на борту не исключен

Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Виктор Пригожин . Его падение попало на видео. Проанализировав его, Владимир Попов авиаэксперт, заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке, в интервью «Фонтанке» назвал три возможные причины крушения самолета в Тверской области.

«У лайнера была явная потеря скорости, потому что он падает плашмя, вращаясь. Мы называем это элемент плоского штопора при потере скорости полета самолета в воздухе. Что могло повлиять на ее потерю? Моя первая версия — что-то произошло с автоматизированной системой управления, возможно, отказала система управления. Вторая теоретическая причина — падение скорости спровоцировано помпажем двигателя», — говорит Владимир Попов.

Как пояснил эксперт, помпаж — это нарушение течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя. А вот, чем оно вызвано, другой вопрос: это мог быть нерасчетный режим полета, например, та же потеря скорости или топливная автоматика неправильно сработала из-за некондиционного топлива или отказа автоматики.

Очевидцы говорят, что слышали хлопки в воздухе. Такие хлопки характерны при помпаже.

«Допустим, работает автоматика и летчики поздно заметили, что скорость падает, отвлеклись, ведь после взлета уже прошло 30–40 минут, например, могли документы оформлять и разговориться с кем-то, это же частный самолет. А когда обнаружили режим сваливания, резко увеличили обороты, — поясняет авиаэкперт. — Тут и происходит хлопок, потому что резко обороты начинают расти, а скорость не соответствует — происходит запирание: двигатель будто бы захлебывается от избытка или недостатка воздуха. Эти очень громкие звуковые воздушные — помпажные удары могут достигать такой силы, что разрушаются конструкции двигателя — вал движется от повышенных вибраций, бывает, даже отлетают лопатки».