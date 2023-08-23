Канада ввела санкции против крупных российских банков, компаний и физлиц

Новые санкции введены Канадой против российских структур и физлиц. Как сообщается на сайте правительства страны, в число тех, против кого будут направлены ограничительные меры, вошли «Уралсиб», банк «Зенит», «Росбанк», «Северсталь», «Интеррос инвест», Курчатовский институт и другие.



Это не первый пакет антироссийских санкций, принятый Канадой. Так, 18 августа стало известно, что страна ввела санкции против 15 российских физлиц, имеющих отношение к органам юстиции и безопасности, и трех судов.

А за месяц до этого в списки попали российские деятели культуры и руководство культурных институций — в том числе министр культуры России Ольга Любимова, директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Русского музея Алла Манилова, а также Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин и Валерия.