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    Канада ввела санкции против крупных российских банков, компаний и физлиц

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    Новые санкции введены Канадой против российских структур и физлиц. Как сообщается на сайте правительства страны, в число тех, против кого будут направлены ограничительные меры, вошли «Уралсиб», банк «Зенит», «Росбанк», «Северсталь», «Интеррос инвест», Курчатовский институт и другие.

    Это не первый пакет антироссийских санкций, принятый Канадой. Так, 18 августа стало известно, что страна ввела санкции против 15 российских физлиц, имеющих отношение к органам юстиции и безопасности, и трех судов.

    А за месяц до этого в списки попали российские деятели культуры и руководство культурных институций — в том числе министр культуры России Ольга Любимова, директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Русского музея Алла Манилова, а также Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин и Валерия.

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    СанкцииКанада
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