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    Канада ввела санкции против российских судов

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    Канада ввела санкции против 15 российских физлиц и трех судов. Об этом говорится в публикации на сайте канадского министерства иностранных дел от 18 августа.

    Речь идет о Басманном и Хамовническом райсудах Москвы, а также Московском горсуде. Попавшие в список физлица — это должностные лица, имеющие отношение к органам юстиции и безопасности, говорится в релизе.

    Месяц назад Канада ввела санкции против главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, некоторых операторов связи, платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф».

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