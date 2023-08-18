Канада ввела санкции против российских судов

Канада ввела санкции против 15 российских физлиц и трех судов. Об этом говорится в публикации на сайте канадского министерства иностранных дел от 18 августа.



Речь идет о Басманном и Хамовническом райсудах Москвы, а также Московском горсуде. Попавшие в список физлица — это должностные лица, имеющие отношение к органам юстиции и безопасности, говорится в релизе.

Месяц назад Канада ввела санкции против главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, некоторых операторов связи, платежной системы «Мир» и банка «Тинькофф».