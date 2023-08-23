Промышленное производство в Петербурге выросло на 8,2%

Индекс промышленного производства в Петербурге за январь — июль 2023 года составил 108,2%, сообщает Петростат 23 августа. Больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство одежды — в 1,8 раза.



На втором месте по темпам прироста — производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Оно выросло в полтора раза. Также в лидерах производители прочих транспортных средств и оборудования (+30,8%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+24,1%), электронного оборудования (+23,5%), кожи и изделий из нее (20,6%).