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    Промышленное производство в Петербурге выросло на 8,2%

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    Индекс промышленного производства в Петербурге за январь — июль 2023 года составил 108,2%, сообщает Петростат 23 августа. Больше всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство одежды — в 1,8 раза.

    На втором месте по темпам прироста — производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Оно выросло в полтора раза. Также в лидерах производители прочих транспортных средств и оборудования (+30,8%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+24,1%), электронного оборудования (+23,5%), кожи и изделий из нее (20,6%).

    Больше всего за тот же период снизилось производство автомобилей (–89,4%), ремонт машин и оборудования (–11,5%), металлургия (–9,4%).

    В целом обрабатывающее производство в городе выросло почти на 10%, а вот добыча полезных ископаемых просела на 35%.

    В Ленинградской области индекс промышленного производства составил 106,9%.

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