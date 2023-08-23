Студент нашёл открытую машину. Поджёг ею кафе, и всё сгорело

«Угнанный автомобиль и здание кафе уничтожены огнем. Ущерб устанавливается», — сообщает МВД по Бурятии 23 августа, рассказывая об инциденте, случившемся в посёлке Аршан в ночь на среду.

Дело было так. Вечером 21 августа 21-летний молодой человек, студент одного из местных вузов, начал отдыхать. Ночь провёл, распивая спиртные напитки. Ближе к утру на одной из улиц заметил машину, которую водитель оставил открытой. Покатушки были недолгими: студент не справился с управлением и врезался в здание общепита. В подсобном помещении кафе начался пожар, который охватил и автомобиль. Водитель успел убежать.

Полицейские нашли его, как говорится, по горячим следам — у знакомых в частном доме. К тому моменту он всё ещё был пьян. Водительских прав у него нет. Теперь он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, также возбуждено уголовное дело за угон.



А хозяин сгоревшей машины был не в курсе, пока к нему домой не постучались полицейские. От них он узнал о случившемся и подал заявление об угоне.

