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    Студент нашёл открытую машину. Поджёг ею кафе, и всё сгорело

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    13 комментариев

    «Угнанный автомобиль и здание кафе уничтожены огнем. Ущерб устанавливается», — сообщает МВД по Бурятии 23 августа, рассказывая об инциденте, случившемся в посёлке Аршан в ночь на среду.

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    Дело было так. Вечером 21 августа 21-летний молодой человек, студент одного из местных вузов, начал отдыхать. Ночь провёл, распивая спиртные напитки. Ближе к утру на одной из улиц заметил машину, которую водитель оставил открытой. Покатушки были недолгими: студент не справился с управлением и врезался в здание общепита. В подсобном помещении кафе начался пожар, который охватил и автомобиль. Водитель успел убежать.

    Полицейские нашли его, как говорится, по горячим следам — у знакомых в частном доме. К тому моменту он всё ещё был пьян. Водительских прав у него нет. Теперь он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, также возбуждено уголовное дело за угон.

    А хозяин сгоревшей машины был не в курсе, пока к нему домой не постучались полицейские. От них он узнал о случившемся и подал заявление об угоне.

    Фото: МВД по Бурятии

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    Комментарии 13

    Гость23 Авг 2023 в 16:22
    Сопромат не cдал !
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