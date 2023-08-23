    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.12eur102.75

    В ЮАР охрану главы КНР остановили силовым приемом

    4122
    30 комментариев

    На полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге охрану лидера Китая Си Цзиньпина остановили силовым приемом. В среду, 23 августа, соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Маяк».

    На кадрах видно, как за главой КНР следует охранник, затем его останавливает служба безопасности ЮАР при помощи силового приема. Китайский лидер оглядывается, но все равно продолжает свой путь.

    Ранее в ходе саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы желанием остановить войну в Донбассе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Си ЦзиньпинЮАР
    ЛАЙК3
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close