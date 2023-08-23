В ЮАР охрану главы КНР остановили силовым приемом

На полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге охрану лидера Китая Си Цзиньпина остановили силовым приемом. В среду, 23 августа, соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Маяк».
На кадрах видно, как за главой КНР следует охранник, затем его останавливает служба безопасности ЮАР при помощи силового приема. Китайский лидер оглядывается, но все равно продолжает свой путь.
Ранее в ходе саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы желанием остановить войну в Донбассе.