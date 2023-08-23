Путин: действия России продиктованы желанием прекратить войну в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи выступает на заседании лидеров стран БРИКС. Саммит проходит в Йоханнесбурге в ЮАР.



В своем выступлении российский лидер затронул ситуацию на Украине. По словам Путина, действия Москвы продиктованы только одним: «положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе».



По словам Путина, против жителей Донбасса в течение 8 лет велась «жестокая война на истребление». Россия решила поддержать людей, которые борются за свои традиции, за свой язык и за свое будущее, сказал президент РФ.

