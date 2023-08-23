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    Боевые действия

    Путин: действия России продиктованы желанием прекратить войну в Донбассе

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    Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи выступает на заседании лидеров стран БРИКС. Саммит проходит в Йоханнесбурге в ЮАР.

    В своем выступлении российский лидер затронул ситуацию на Украине. По словам Путина, действия Москвы продиктованы только одним: «положить конец войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе».

    По словам Путина, против жителей Донбасса в течение 8 лет велась «жестокая война на истребление». Россия решила поддержать людей, которые борются за свои традиции, за свой язык и за свое будущее, сказал президент РФ.

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