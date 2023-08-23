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    АСВ хочет отсудить у арбитражного управляющего из Петербурга 1,2 млрд рублей

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    Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском на 1,18 млрд рублей к местному арбитражному управляющему. В госкорпорации считают, что он не оспорил сомнительные сделки в рамках банкротства компании-должника.

    Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд принял иск к производству 10 августа. В пресс-службе госкорпорации «Фонтанке» пояснили, что заявление связано с делом о банкротстве зарегистрированного в Калужской области ЗАО «Розовый сад», кредитором которого является агентство.

    В АСВ считают, что будучи конкурсным управляющим Сергей Чащин не оспорил сомнительные сделки, заключенные на невыгодных для фирмы условиях. В результате требования агентства остались непогашенными. Ущерб от нарушений там оценили в 1,18 млрд рублей.

    Сергей Чащин сообщил «Фонтанке», что с требованиями не согласен. Остальные детали процесса он комментировать отказался.

    Компания «Розовый сад» создавалась в 2005 году под реализацию крупного инвестпроекта – строительства современных высокопродуктивных теплиц для выращивания цветов, писал «Интерфакс». Она выращивала элитные розы, хризантемы, герберы, лилии, тюльпаны и другие цветы.

    В 2015 году кредиторы инициировали банкротство фирмы. Конкурсное производство завершилось в апреле 2022 года. Требования кредиторов первой очереди на сумму 240 тыс. рублей были погашены полностью, требования второй очереди на сумму 18,6 млн рублей – тоже. Требования кредиторов третьей очереди составляли 6,4 млрд рублей, из них было выплачено 247,3 миллиона или 3,92%. В июне прошлого года компанию ликвидировали.

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