АСВ хочет отсудить у арбитражного управляющего из Петербурга 1,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском на 1,18 млрд рублей к местному арбитражному управляющему. В госкорпорации считают, что он не оспорил сомнительные сделки в рамках банкротства компании-должника.
Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд принял иск к производству 10 августа. В пресс-службе госкорпорации «Фонтанке» пояснили, что заявление связано с делом о банкротстве зарегистрированного в Калужской области ЗАО «Розовый сад», кредитором которого является агентство.
В АСВ считают, что будучи конкурсным управляющим Сергей Чащин не оспорил сомнительные сделки, заключенные на невыгодных для фирмы условиях. В результате требования агентства остались непогашенными. Ущерб от нарушений там оценили в 1,18 млрд рублей.
Сергей Чащин сообщил «Фонтанке», что с требованиями не согласен. Остальные детали процесса он комментировать отказался.
Компания «Розовый сад» создавалась в 2005 году под реализацию крупного инвестпроекта – строительства современных высокопродуктивных теплиц для выращивания цветов, писал «Интерфакс». Она выращивала элитные розы, хризантемы, герберы, лилии, тюльпаны и другие цветы.
В 2015 году кредиторы инициировали банкротство фирмы. Конкурсное производство завершилось в апреле 2022 года. Требования кредиторов первой очереди на сумму 240 тыс. рублей были погашены полностью, требования второй очереди на сумму 18,6 млн рублей – тоже. Требования кредиторов третьей очереди составляли 6,4 млрд рублей, из них было выплачено 247,3 миллиона или 3,92%. В июне прошлого года компанию ликвидировали.