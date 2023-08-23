АСВ хочет отсудить у арбитражного управляющего из Петербурга 1,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском на 1,18 млрд рублей к местному арбитражному управляющему. В госкорпорации считают, что он не оспорил сомнительные сделки в рамках банкротства компании-должника.



Как следует из данных электронной картотеки арбитражных дел, суд принял иск к производству 10 августа. В пресс-службе госкорпорации «Фонтанке» пояснили, что заявление связано с делом о банкротстве зарегистрированного в Калужской области ЗАО «Розовый сад», кредитором которого является агентство.

