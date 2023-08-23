В Маяковке бесплатно расскажут о Карельском перешейке Леонида Андреева и Бориса Зайцева

Книга Алексея Вострова «Неполнота времени: писатели Леонид Андреев и Борис на Карельском перешейке» вышла уже вторым изданием. 30 августа автор расскажет о своих новых исследованиях. Бесплатно. 12+
В 1908 году Леонид Андреев уехал в финскую «глушь и тишину». Поселился в огромном доме в стиле норвежского замка (сам проектировал) у устья Черной речки. Этот дом он называл «Вилла Аванс»: построил на аванс за собрание сочинений, оно выйдет в 17 томах. Жил на вилле до самой смерти в 1919-м, тогда Финляндия была уже заграницей. Андрееву было 48 лет.
Писатель Борис Зайцев, чей первый рассказ был опубликован благодаря Андрееву, смог в 1922-м получить разрешение властей уехать за границу. Он будет номинирован на Нобелевскую премию по литературе, доживет до 90 лет.
Как пребывание на Карельском перешейке — долгое или «наездами» — повлияло на творчество этих писателей? Автор исследования Алексей Востров вообще-то математик (дискретная математика, теория графов, математическая логика, теория вероятностей), и к изучению текстов подходит-по-научному.
Подробности узнаем 30 августа в библиотеке Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл) на лекции «Петербург и дачный Карельский перешеек. Начало XX века глазами друзей-писателей». Подробности регистрации на сайте библиотеке в разделе мероприятий. Начало в 19.00.
Александра Шеромова