Пьяный водитель на каршеринге сбил пятилетнего ребенка в Москве. Мальчик переходил дорогу вместе с матерью

Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при наезде автомобиля каршеринга на юго-западе Москвы. Сбивший его на нерегулируемом пешеходном переходе водитель был пьян. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
ДТП произошло вечером во вторник на нерегулируемом переходе на Веневской улице. Как сообщает MSK1, ребенок переходил дорогу вместе с матерью. Их сбил водитель каршеринга. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
27-летний водитель управлял автомобилем под чужим аккаунтом. По предварительной информации, он сел за руль без прав и в нетрезвом состоянии. От медосвидетельствования мужчина отказался. Ранее его не раз привлекали к административной ответственности. В частности, на момент аварии он был лишен водительских прав.
Прокуратура Москвы
Обстоятельства аварии устанавливаются в ходе доследственной проверки. Ее ход и результаты контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации ТС).