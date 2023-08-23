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    Пьяный водитель на каршеринге сбил пятилетнего ребенка в Москве. Мальчик переходил дорогу вместе с матерью

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    Пятилетний мальчик получил тяжелые травмы при наезде автомобиля каршеринга на юго-западе Москвы. Сбивший его на нерегулируемом пешеходном переходе водитель был пьян. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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    ДТП произошло вечером во вторник на нерегулируемом переходе на Веневской улице. Как сообщает MSK1, ребенок переходил дорогу вместе с матерью. Их сбил водитель каршеринга. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

    27-летний водитель управлял автомобилем под чужим аккаунтом. По предварительной информации, он сел за руль без прав и в нетрезвом состоянии. От медосвидетельствования мужчина отказался. Ранее его не раз привлекали к административной ответственности. В частности, на момент аварии он был лишен водительских прав.

    Прокуратура Москвы

    Обстоятельства аварии устанавливаются в ходе доследственной проверки. Ее ход и результаты контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации ТС).

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