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    «Кто-то не обуздал «Мустанг»». Спорткар без номеров перевернулся на Петергофском шоссе

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    Белый «Форд Мустанг» перевернулся на Петергофском шоссе в Красносельском районе Петербурга. Об этом вечером 22 августа сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В комментариях иронизируют: «Кто-то не обуздал «Мустанг»». Судя по сообщениям участников сообщества, авария произошла около десяти часов вечера. Иномарка повредила припаркованные автомобили и перевернулась.

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    В частности, повреждения получил грузовик одной из транспортных компаний. Его водитель Сергей рассказал «Фонтанке», что его служебный автомобиль стоял у дома 5, корпус 1 по Петергофскому шоссе, когда в него влетела легковушка. Со ссылкой на других очевидцев он уточнил, что водитель «Форда», предположительно, был трезв и не пострадал, а его машина была без номеров, потому что якобы только что купленная.

    На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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