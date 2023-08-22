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    Щегол как символ страстей Христовых: в музее-квартире Куинджи покажут «Птичий концерт»

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    В филиале Музея Академии художеств покажут живопись фламандских художников и гравюры по работам западноевропейских мастеров XVI — XVIII веков, объединенные темой анималистики, а именно — птицами.

    Фото: artsacademymuseum.org
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    Выставка в Музее-квартире Архипа Куинджи называется «Птичий концерт» в честь картины фламандского мастера Франса Снейдерса — вы увидите ее копию кисти Иоганна Фридриха Гроота. Кураторы проекта напоминают о любви европейских культур к птичьим образам: в эпоху Античности они ассоциировались с греческими богами (орел — с Зевсом, сова — с Афиной, голубь — с Афродитой), в Средневековье птицы стали частью христианской символики (например, щегол стал символом страстей и воскресения Христа, так как считалось, что щегол вытащил терновый шип из головы Спасителя во время крестного пути.

    В эпоху Ренессанса птицы были задействованы в многослойных аллегориях: на представленной в музее гравюре, восходящей к оригиналу Рафаэля, страус предстает как аллегория правосудия (так как считалось, что эта птица может забыть о «естественных проявлениях любви», то есть свободна от привязанностей).

    На XVII — XVIII века пришелся расцвет анималистического жанра в европейском искусстве: птиц обожали писать фламандцы, художники, как правило, специализировались на узких поджанрах, которых в то время было много. Особенно заказчики ценили изображения экзотических птиц, которых привозили в Европу в качестве диковинок для птичников-аристократов.

    Будет на выставке и работа российской школы XIX века — гравюра Е. О. Скотникова по рисунку В. Г. Тилезиуса из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна».

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    Выставка «Птичий концерт» пройдет в Музее-квартире Архипа Куинджи с 23 августа по 31 октября 2023 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: artsacademymuseum.org

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