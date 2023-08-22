Щегол как символ страстей Христовых: в музее-квартире Куинджи покажут «Птичий концерт»

В филиале Музея Академии художеств покажут живопись фламандских художников и гравюры по работам западноевропейских мастеров
Выставка в Музее-квартире Архипа Куинджи называется «Птичий концерт» в честь картины фламандского мастера Франса Снейдерса — вы увидите ее копию кисти Иоганна Фридриха Гроота. Кураторы проекта напоминают о любви европейских культур к птичьим образам: в эпоху Античности они ассоциировались с греческими богами (орел — с Зевсом, сова — с Афиной, голубь — с Афродитой), в Средневековье птицы стали частью христианской символики (например, щегол стал символом страстей и воскресения Христа, так как считалось, что щегол вытащил терновый шип из головы Спасителя во время крестного пути.
В эпоху Ренессанса птицы были задействованы в многослойных аллегориях: на представленной в музее гравюре, восходящей к оригиналу Рафаэля, страус предстает как аллегория правосудия (так как считалось, что эта птица может забыть о «естественных проявлениях любви», то есть свободна от привязанностей).
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Будет на выставке и работа российской школы
Выставка «Птичий концерт» пройдет в Музее-квартире Архипа Куинджи с 23 августа по 31 октября 2023 года.
Анастасия Семенович