Щегол как символ страстей Христовых: в музее-квартире Куинджи покажут «Птичий концерт»

В филиале Музея Академии художеств покажут живопись фламандских художников и гравюры по работам западноевропейских мастеров XVI — XVIII веков , объединенные темой анималистики, а именно — птицами.

Фото: artsacademymuseum.org Поделиться Поделиться





Выставка в Музее-квартире Архипа Куинджи называется «Птичий концерт» в честь картины фламандского мастера Франса Снейдерса — вы увидите ее копию кисти Иоганна Фридриха Гроота. Кураторы проекта напоминают о любви европейских культур к птичьим образам: в эпоху Античности они ассоциировались с греческими богами (орел — с Зевсом, сова — с Афиной, голубь — с Афродитой), в Средневековье птицы стали частью христианской символики (например, щегол стал символом страстей и воскресения Христа, так как считалось, что щегол вытащил терновый шип из головы Спасителя во время крестного пути.



В эпоху Ренессанса птицы были задействованы в многослойных аллегориях: на представленной в музее гравюре, восходящей к оригиналу Рафаэля, страус предстает как аллегория правосудия (так как считалось, что эта птица может забыть о «естественных проявлениях любви», то есть свободна от привязанностей).



На XVII — XVIII века пришелся расцвет анималистического жанра в европейском искусстве: птиц обожали писать фламандцы, художники, как правило, специализировались на узких поджанрах, которых в то время было много. Особенно заказчики ценили изображения экзотических птиц, которых привозили в Европу в качестве диковинок для птичников-аристократов.



Будет на выставке и работа российской школы XIX века — гравюра Е. О. Скотникова по рисунку В. Г. Тилезиуса из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна».

Фото: artsacademymuseum.org Фото: artsacademymuseum.org Фото: artsacademymuseum.org Фото: artsacademymuseum.org Поделиться Поделиться





Выставка «Птичий концерт» пройдет в Музее-квартире Архипа Куинджи с 23 августа по 31 октября 2023 года.



6+

Анастасия Семенович

