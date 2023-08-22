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    «Порше» размолотил бетонные блоки на «Скандинавии» и перевернулся. Про водителя рассказывают странное

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    ДТП с переворотом на автодороге А-181 «Скандинавия» за Белоостровом каким-то чудом обошлось без пострадавших.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 47-м километре трассы произошло около 11:50. Водитель не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, после чего машина перевернулся. Никто не пострадал.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Эту аварию обсуждают и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сергей пишет, что автомобиль — Porsche Cayene, а водитель якобы скрылся с места ДТП. «Потом приехал хозяин машины и просил сказать, что он был за рулём. «Порше» в хлам, а на нем ни царапины», — добавляет Сергей.

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    Точные обстоятельства ДТП выясняются. Пробки на трассе нет.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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