«Порше» размолотил бетонные блоки на «Скандинавии» и перевернулся. Про водителя рассказывают странное

ДТП с переворотом на автодороге А-181 «Скандинавия» за Белоостровом каким-то чудом обошлось без пострадавших.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 47-м километре трассы произошло около 11:50. Водитель не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, после чего машина перевернулся. Никто не пострадал.
Эту аварию обсуждают и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сергей пишет, что автомобиль — Porsche Cayene, а водитель якобы скрылся с места ДТП. «Потом приехал хозяин машины и просил сказать, что он был за рулём. «Порше» в хлам, а на нем ни царапины», — добавляет Сергей.
Точные обстоятельства ДТП выясняются. Пробки на трассе нет.