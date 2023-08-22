Байден рассказал, как чуть не потерял жену из-за удара молнии

При визите на Гавайи президент США Джо Байден рассказал о пожаре в своем доме в 2004 году, когда он почти потерял жену. Тогда СМИ писали лишь о небольшом возгорании на кухне его дома. Об этом 21 августа сообщает FOX News.

«У нас с Джилл есть небольшое представление о том, каково это — потерять дом. [В 2004 году] я был в Вашингтоне на встрече с прессой. Молния ударила… в провод и попала в наш дом. <…> Я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 и кошку», — поделился американский лидер.

СМИ в 2004 году писали, что в дом Байдено попала молния — на кухне произошел «маленький пожар», а пожарные справились с возгоранием за 20 минут.

