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    Байден рассказал, как чуть не потерял жену из-за удара молнии

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    При визите на Гавайи президент США Джо Байден рассказал о пожаре в своем доме в 2004 году, когда он почти потерял жену. Тогда СМИ писали лишь о небольшом возгорании на кухне его дома. Об этом 21 августа сообщает FOX News.

    «У нас с Джилл есть небольшое представление о том, каково это — потерять дом. [В 2004 году] я был в Вашингтоне на встрече с прессой. Молния ударила… в провод и попала в наш дом. <…> Я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 и кошку», — поделился американский лидер.

    СМИ в 2004 году писали, что в дом Байдено попала молния — на кухне произошел «маленький пожар», а пожарные справились с возгоранием за 20 минут.

    В августе на Гавайях произошли страшные лесные пожары — их жертвами стали более сотни человек. Из-за сильного ветра огонь распространился на населенные пункты. Люди спасались от огня в океане.

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    СШАДжо БайденГавайи
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