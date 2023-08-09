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    На Гавайях разразилась огненная катастрофа. Пожары уничтожили курорты, объявлена эвакуация

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    Второй день на гавайских островах Мауи и Биг-Айленд бушуют пожары. Как сообщают местные СМИ, выгорела часть курортной зоны, объявлена эвакуация. Фото и видео стихии публикуют пользователи социальных сетей.

    Автор: youtube.com/time-out

    Огонь, раздуваемый сильным ветром, распространился в Лахайне на острове Мауи, в том числе в популярных среди туристов районах. Как сообщает Associated Press, местные жители ринулись в океан в поисках спасения. Оттуда их эвакуировали сотрудники береговой охраны. Пламя добралось до жилых домов также в городах Кула и Кихей.

    Автор: youtube.com/Weather Updates

    По информации телеканала CBS News, в ряде районов огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Помимо того, наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью, люди не могут дозвониться в экстренные службы.

    Автор: youtube.com/time-out

    Мэр острова Биг-Айленд также сообщил об эвакуации. По предварительным данным, ни один человек не погиб. Известно лишь об одном пострадавшем — это пожарный, который надышался дымом. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

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