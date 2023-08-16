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    Лесные пожары на Гавайях привели к гибели 106 человек

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    Количество жертв лесных пожаров на Гавайях возросло до 106, передает 16 августа CNN со ссылкой на сообщение властей острова Мауи.

    Автор: youtube Baku TV

    По предварительным данным, опознаны пока только пятеро погибших. Власти заявляют, что число погибших может возрасти еще: ко вторнику спасатели обыскали примерно треть территории, на которой бушуют пожары.

    Лесные пожары начались на островах Мауи и Большом неделю назад. Из-за сильного ветра, принесенного ураганом «Дора», огонь перекинулся на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. С острова Мауи были эвакуированы более 11 тысяч человек. Люди спасались от огня в океане.

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