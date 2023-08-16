Лесные пожары на Гавайях привели к гибели 106 человек

Количество жертв лесных пожаров на Гавайях возросло до 106, передает 16 августа CNN со ссылкой на сообщение властей острова Мауи.
Автор: youtube Baku TV
По предварительным данным, опознаны пока только пятеро погибших. Власти заявляют, что число погибших может возрасти еще: ко вторнику спасатели обыскали примерно треть территории, на которой бушуют пожары.
Лесные пожары начались на островах Мауи и Большом неделю назад. Из-за сильного ветра, принесенного ураганом «Дора», огонь перекинулся на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. С острова Мауи были эвакуированы более 11 тысяч человек. Люди спасались от огня в океане.