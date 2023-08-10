Лесные пожары на Гавайях привели к гибели 36 человек

Третий день подряд на гавайских островах Мауи и Биг-Айленд бушуют пожары, которые привели к гибели по меньшей мере 36 человек, сообщает 10 августа CNN со ссылкой на местные власти.
Автор: youtube.com/EveningStandard
«Сегодня в результате сильного пожара в городе Лахайне было обнаружено 36 погибших. Других подробностей на данный момент нет», — говорится в сообщении.
Губернатор Гавайев Сильвия Люк заявила, что «путь к восстановлению будет долгим». По сообщениям официальных лиц, пожары уничтожили сотни строений на Мауи, в том числе дома и предприятия.
Автор: youtube.com/LifeisAmazingChannel
Глава департамент транспорта Гавайев Эд Сниффен сообщил, что более 11 тысяч человек были эвакуированы с Мауи. Тем не менее некоторые самолеты улетали полупустыми, поскольку из-за заблокированных автомагистралей многим было трудно добраться до аэропорта. На данный момент все дороги снова открыли. Чтобы помочь путешественникам уехать, на острове запустили дополнительные автобусы в аэропорт. Авиакомпании предоставили большие самолеты, снижая при этом цены на билеты.
Автор: youtube.com/ABCNews
В четверг ожидается, что остров покинут еще 1,5 тысячи человек.
По словам мэра округа Ричарда Биссена-младшего, пожары на Мауи вызваны сильным потоком ветра, который образовался из-за урагана «Дора».
«У нас больше нет Лахайны. Ее больше нет», — рассказал CNN местный житель Марк Штефль, который переехал в Мауи со своей возлюбленной Морин 24 года назад.
Автор: youtube.com/NBC News
В тушении пожаров принимают участие военные и нацгвардия США.