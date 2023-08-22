Uniqlo прекратила работу в России

Японская компания Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих российских магазинов, в том числе в Петербурге. Об этом пишут 22 августа «Ведомости».



Площади, где раньше располагались торговые точки «Юникло», уже заняли или занимают другие ретейлеры. Компания разорвала контракты на аренду, погасив все штрафные санкции. Весь персонал уволен, сотрудникам выплатили по 11 окладов. Японских менеджеров перевели в другие страны.



При этом ООО «Юникло рус», по данным издания, не будет ликвидировано: компания рассчитывает возобновить деятельность в будущем.

