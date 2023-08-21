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    После страшного ДТП на трассе под Волгодонском извлекают тела из машин: видео

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    13 комментариев

    После ДТП на трассе между Ростовом и Волгодонском спасатели извлекают тела погибших из покореженных автомобилей, в том числе детей. Видео с места трагедии показал портал 161.ru.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на трассе столкнулись две машины, в результате погибли восемь человек, из которых четверо — дети.

    161.ru

    По информации 161.ru, произошло лобовое столкновение, известно, что дети находились в обоих автомобилях. Одна из жертв ДТП — девочка, она ехала справа от водителя в автомобиле «Лада Приора».

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    ДТПВолгодонск
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    Комментарии 13

    Гость22 Авг 2023 в 00:23
    Боже,боже!Соболезную..
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