После страшного ДТП на трассе под Волгодонском извлекают тела из машин: видео

После ДТП на трассе между Ростовом и Волгодонском спасатели извлекают тела погибших из покореженных автомобилей, в том числе детей. Видео с места трагедии показал портал 161.ru.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что на трассе столкнулись две машины, в результате погибли восемь человек, из которых четверо — дети.
161.ru
По информации 161.ru, произошло лобовое столкновение, известно, что дети находились в обоих автомобилях. Одна из жертв ДТП — девочка, она ехала справа от водителя в автомобиле «Лада Приора».