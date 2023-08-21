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    На трассе Ростов — Волгодонск в ДТП погибли восемь человек, в том числе четверо детей

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    5 комментариев

    В Волгодонском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей, сообщил вечером 21 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    «На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — написал Голубев в своём телеграм-канале.

    В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что в связи с аварией движение на автодороге Ростов — Волгодонск перекрыто, передает ТАСС.

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    Комментарии 5

    Гость21 Авг 2023 в 21:49
    Ну как так можно. Ужас.
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