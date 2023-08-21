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    В Ленинградской областной клинической больнице впервые пересадили печень

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    Медики Ленинградской области впервые провели операцию по пересадке печени. Она длилась 410 минут. В операционном зале Ленинградской областной клинической больницы присутствовало 20 врачей разных специальностей. Были приглашены ведущие трансплантологи из федеральных центров. Операция прошла успешно, сообщает 21 августа официальная VK-страница клиники.

    «Мы очень долго шли к этому, у нас прекрасная команда хирургов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, врачей различных специальностей. И только благодаря им мы смогли выполнить эту операцию и, будем надеяться, что количество подобных манипуляций значительно увеличится», — сказал главврач ЛОКБ Сергей Алексеев.

    Хотя печень пересадили впервые, трансплантацией органов и тканей в ЛОКБ занимаются уже три десятилетия. В 1992 году выполнена первая операция по пересадке почки, а 20 лет назад — по трансплантации костного мозга.

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