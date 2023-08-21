В Ленинградской областной клинической больнице впервые пересадили печень

Медики Ленинградской области впервые провели операцию по пересадке печени. Она длилась
«Мы очень долго шли к этому, у нас прекрасная команда хирургов, сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, гастроэнтерологов, врачей различных специальностей. И только благодаря им мы смогли выполнить эту операцию и, будем надеяться, что количество подобных манипуляций значительно увеличится», — сказал главврач ЛОКБ Сергей Алексеев.
Хотя печень пересадили впервые, трансплантацией органов и тканей в ЛОКБ занимаются уже три десятилетия. В 1992 году выполнена первая операция по пересадке почки, а