Житель Амурска, не желая общаться с полицией, воткнулся в поезд, едущий прямо перед ним

Странное ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. О нём сообщает 21 августа хабаровская «Комсомолка».
Сотрудники ГИБДД хотели проверить подозрительный Nissan Liberty. Водитель, по словам очевидцев, дал по газам. Через 300 метров на его пути оказался шлагбаум у железнодорожного переезда. Водитель снёс его. Не остановил его даже едущий по путям поезд.
Видео BL12OS / YouTube
Поезд зацепил машину и уволок с дороги, она наполовину разбита. Состав тоже получил повреждения. Удивительно, но водитель не пострадал. По предварительным данным, он был нетрезв. В отношении него составили административный протокол.