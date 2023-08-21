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    Житель Амурска, не желая общаться с полицией, воткнулся в поезд, едущий прямо перед ним

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    4 комментария

    Странное ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. О нём сообщает 21 августа хабаровская «Комсомолка».

    Сотрудники ГИБДД хотели проверить подозрительный Nissan Liberty. Водитель, по словам очевидцев, дал по газам. Через 300 метров на его пути оказался шлагбаум у железнодорожного переезда. Водитель снёс его. Не остановил его даже едущий по путям поезд.

    Видео BL12OS / YouTube

    Поезд зацепил машину и уволок с дороги, она наполовину разбита. Состав тоже получил повреждения. Удивительно, но водитель не пострадал. По предварительным данным, он был нетрезв. В отношении него составили административный протокол.

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