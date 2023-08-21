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    Новая машина в Петербурге стоит в среднем 1,8 млн. Исследование показало, насколько изменились цены

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    Средняя цена нового автомобиля в России составляет 1,9 миллиона рублей, за первое полугодие 2023 года она выросла на 12% (год назад было 1,7 миллиона). Автомобили с пробегом подорожали в среднем на 18% — с 1,1 до 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает 21 августа РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс».

    В январе — июне чаще всего покупали машины жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

    В Петербурге новый автомобиль стоит в среднем 1,8 миллиона, подержанный — 1,4 миллиона рублей. В Москве намного дороже: 2,9 и 1,7 миллиона рублей соответственно. В Татарстане дешевле — 1,7 и 1,3 миллиона рублей. В Краснодарском крае — 2 и 1,3 миллиона рублей соответственно.

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