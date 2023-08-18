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    ООН: «Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру»

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    В ООН прокомментировали очередную атаку беспилотника на Москву, передает 18 августа ТАСС. Позиция организации сводится к неодобрению любых атак на гражданские объекты.

    «Мы не хотим видеть никаких атак на гражданскую инфраструктуру и хотим, чтобы этот конфликт закончился», — сказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС).

    Напомним, беспилотник был уничтожен силами ПВО 18 августа около 4 часов утра «при попытке пролета на Москву». Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что обломки БПЛА упали в зоне «Экспоцентра». Последствия падения дрона «Фонтанка» показывала здесь.

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