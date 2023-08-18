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    Повреждения «Экспоцентра» в Москве из-за беспилотника — крупным планом

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    В соцсетях появились кадры повреждённого в результате падения БПЛА павильона «Экспоцентра». Разрушена часть обшивки здания. MSK1 писал, что это 20 квадратных метров.

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    На ролике в YouTube видно, что асфальт у здания усеян обломками.

    Автор: youtube.com\ IT'S My Life

    «Экспоцентр» работает в штатном режиме, сообщили MSK1.RU в пресс-службе площадки. Не отменена и 27-я международная выставка запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automobility Moscow 2023, которая должна открыться там 21 августа. Людей пропускают в выставочный центр по документам, идёт поток грузовиков — вероятно, в рамках подготовки к выставке.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    18 августа около 4 часов силы ПВО уничтожили над Москвой беспилотный летательный аппарат. Обломки упали в зоне «Экспоцентра» в районе Краснопресненской набережной в Москва-Сити. По предварительной информации, пострадавших нет. Очевидцы рассказывали, что звук взрыва был очень громким, а волна жара чувствовалась в квартирах по соседству.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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