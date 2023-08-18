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    Из-за атаки БПЛА три самолёта из Москвы ушли в Пулково. Очевидцы рассказывают, что от взрыва стало жарко в квартирах

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    Из-за атаки беспилотника 18 августа семь самолетов перенаправили из Москвы в другие аэропорты: три в Пулково (Санкт-Петербург), три в Нижний Новгород, один рейс из Стамбула приземлился в Минске. Об этом сообщает MSK1.

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    РБК со ссылкой на Росавиацию передаёт, что ночью ограничивали полёты во всех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. В 4:30 ограничения были сняты.

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    Напомним, около 4 часов силы ПВО над Москвой уничтожили беспилотный летательный аппарат. Обломки упали в зоне «Экспоцентра» в районе Краснопресненской набережной в Москва-Сити. По предварительной информации, пострадавших нет.

    В это время многие горожане не спали. Очевидцы делятся своими впечатлениями с MSK1. «Капец страшно, я видела взрыв, вот дым», — поделились москвичка. «Ладно шум, у меня окна на Сити выходят, были открыты, меня окатило волной, то есть стало жарковато прям в квартире, я в шоке», — рассказала читательница издания.

    Жительница башни «Город столиц» смотрела сериал в наушниках, но всё равно услышала звук — он был очень громкий. Вот её слова: «Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали «Экспоцентр», потому что там шел дым».

    Мужчина, из окна которого виден «Экспоцентр», пишет: «У «Экспоцентра» сбоку стена разрушена. Уже почти все разъехались, пожарок штук 7 осталось, только криминалисты».

    Фото: flightradar24.com

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