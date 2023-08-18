Из-за атаки БПЛА три самолёта из Москвы ушли в Пулково. Очевидцы рассказывают, что от взрыва стало жарко в квартирах

Из-за атаки беспилотника 18 августа семь самолетов перенаправили из Москвы в другие аэропорты: три в Пулково (Санкт-Петербург), три в Нижний Новгород, один рейс из Стамбула приземлился в Минске. Об этом сообщает MSK1.



РБК со ссылкой на Росавиацию передаёт, что ночью ограничивали полёты во всех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. В 4:30 ограничения были сняты.



Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Фото: Роман Красильников / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Напомним, около 4 часов силы ПВО над Москвой уничтожили беспилотный летательный аппарат. Обломки упали в зоне «Экспоцентра» в районе Краснопресненской набережной в Москва-Сити. По предварительной информации, пострадавших нет.



В это время многие горожане не спали. Очевидцы делятся своими впечатлениями с MSK1. «Капец страшно, я видела взрыв, вот дым», — поделились москвичка. «Ладно шум, у меня окна на Сити выходят, были открыты, меня окатило волной, то есть стало жарковато прям в квартире, я в шоке», — рассказала читательница издания.



Жительница башни «Город столиц» смотрела сериал в наушниках, но всё равно услышала звук — он был очень громкий. Вот её слова: «Просто вспышка, взрыв — бух! Я сначала не поняла, что происходит, подумала, что взорвали нашу башню. Выбежала в окно смотреть, оказалось, что взорвали «Экспоцентр», потому что там шел дым».

