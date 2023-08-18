    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, с-в

    770мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.75eur102.18

    Беспилотник долетел до Москвы. Его сбили, обломки рухнули у Экспоцентра в Москва-Сити

    148
    обсудить

    Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО 18 августа около 4 часов «при попытке пролёта на Москву». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщают столичный мэр Сергей Собянин и министерство обороны РФ. Пожара не произошло, жертв нет.

    «Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет», - написал Собянин.

    «БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», - отчитывается Минобороны.

    Новость дополняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close