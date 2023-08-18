Беспилотник долетел до Москвы. Его сбили, обломки рухнули у Экспоцентра в Москва-Сити

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО 18 августа около 4 часов «при попытке пролёта на Москву». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщают столичный мэр Сергей Собянин и министерство обороны РФ. Пожара не произошло, жертв нет.



«Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно, пострадавших нет», - написал Собянин.



«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», - отчитывается Минобороны.

