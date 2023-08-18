    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, с-в

    773мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.75eur102.18

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Где гулять, есть, отдыхать в Петербурге? Голосуй за любимые места!

    279
    обсудить

    Третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» переходит на новый этап. Вместе с вами «Фонтанка» составляет гид по новой туристской географии нашего города, в котором рассказывает о местах, навсегда остающихся в сердце. Ход снова за вами: осталось выбрать лучших!

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Половину адресов, вошедших в гид, предложили наши читатели. Вы выдвинули своих кандидатов в каждой из 13 отобранных нами номинаций: прислали названия любимых парков, театров и музеев-квартир, поделились гастрономическими площадками, детскими развлечениями и местами для занятий спортом. Еще по пять номинантов в каждом разделе добавили консультанты проекта.

    На сайте «(От)Личного Петербурга» уже опубликован шорт-лист номинантов. Теперь мы хотим определить победителей финальным голосованием.



    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу номинации и ознакомиться со списком кандидатов.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать кандидата.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.
    8. Рассказать вашу историю, связанную с этим местом, и отправить ее на почту guide-spb@fontanka.ru.

    Как и в прошлом году, ваш выбор повлияет на результат: в сентябре в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    ПЕРЕХОДИТЕ НА САЙТ ПРОЕКТА! ДЕЛИТЕСЬ ИСТОРИЯМИ!

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится при поддержке Комитета по развитию туризма

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close