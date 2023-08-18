Где гулять, есть, отдыхать в Петербурге? Голосуй за любимые места!

Третий сезон проекта «(От)Личный Петербург» переходит на новый этап. Вместе с вами «Фонтанка» составляет гид по новой туристской географии нашего города, в котором рассказывает о местах, навсегда остающихся в сердце. Ход снова за вами: осталось выбрать лучших!
Половину адресов, вошедших в гид, предложили наши читатели. Вы выдвинули своих кандидатов в каждой из 13 отобранных нами номинаций: прислали названия любимых парков, театров и музеев-квартир, поделились гастрономическими площадками, детскими развлечениями и местами для занятий спортом. Еще по пять номинантов в каждом разделе добавили консультанты проекта.
На сайте «(От)Личного Петербурга» уже опубликован шорт-лист номинантов. Теперь мы хотим определить победителей финальным голосованием.
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу номинации и ознакомиться со списком кандидатов.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать кандидата.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
- Рассказать вашу историю, связанную с этим местом, и отправить ее на почту guide-spb@fontanka.ru.
Как и в прошлом году, ваш выбор повлияет на результат: в сентябре в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
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