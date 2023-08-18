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    Дети отравились хлором в санатории Сочи. Их увезли в больницу с удушьем и слабостью

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    Подростков госпитализировали из сочинского санатория с отравлением парами хлора. Об этом 17 августа сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    На удушье и недомогание дети стали жаловаться после посещения бассейна санатория на улице Авроры в Лазаревском районе. По данным ведомства, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни в настоящее время нет.

    По предварительной информации SOCHI1.RU, госпитализировали юных участников волейбольной команды из Москвы. По словам читательницы, в больницу увезли в том числе её внука. У него нет серьёзных симптомов, но, как рассказала женщина, несколько подростков попали в реанимацию.

    «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор пишет, что в санатории «Аврора» отдыхала группа спортсменов — 14 детей, которых сопровождали семь взрослых. Госпитализированы 10 человек.

    В прокуратуре сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды в санатории.

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    СочиОтравлениеДетиБассейн
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