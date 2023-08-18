Дети отравились хлором в санатории Сочи. Их увезли в больницу с удушьем и слабостью

Подростков госпитализировали из сочинского санатория с отравлением парами хлора. Об этом 17 августа сообщили в прокуратуре Краснодарского края.



На удушье и недомогание дети стали жаловаться после посещения бассейна санатория на улице Авроры в Лазаревском районе. По данным ведомства, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни в настоящее время нет.

По предварительной информации SOCHI1.RU, госпитализировали юных участников волейбольной команды из Москвы. По словам читательницы, в больницу увезли в том числе её внука. У него нет серьёзных симптомов, но, как рассказала женщина, несколько подростков попали в реанимацию.