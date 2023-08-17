Актер Виктор Бычков по решению суда должен 715 тысяч «Секрету на миллион»

Красногвардейский суд Петербурга взыскал с актера Виктора Бычкова, известного по фильму «Особенности национальной охоты», более 715 тысяч рублей за то, что он не явился на съемки шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» из-за болезни супруги. Об этом 17 августа сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.



Иск подало ООО «Ток-шоу», которое организует съемки скандального проекта на телеканале НТВ. По данным истца, 5 ноября 2021 года с Бычковым был заключен договор, по условиям которого он должен был явиться 10 ноября на съемки в студию программы «Секрет на миллион». Но он этого не сделал.

