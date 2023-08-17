Актер Виктор Бычков по решению суда должен 715 тысяч «Секрету на миллион»

Красногвардейский суд Петербурга взыскал с актера Виктора Бычкова, известного по фильму «Особенности национальной охоты», более 715 тысяч рублей за то, что он не явился на съемки шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» из-за болезни супруги. Об этом 17 августа сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.
Иск подало ООО «Ток-шоу», которое организует съемки скандального проекта на телеканале НТВ. По данным истца, 5 ноября 2021 года с Бычковым был заключен договор, по условиям которого он должен был явиться 10 ноября на съемки в студию программы «Секрет на миллион». Но он этого не сделал.
В договоре была предусмотрена ответственность за неявку на съемки — уплата неустойки в размере той суммы, которую «Ток-шоу» обещало заплатить Бычкову. По договору речь шла о сумме в 402 тыс. 300 рублей. Согласно договору, если артист в одностороннем порядке отказывается от договора, то он должен выплатить неустойку в размере 200% этого вознаграждения, а также возместить команде убытки за организацию съемок.
В решении суда сказано, что ООО «Ток-шоу» понесло убытки из-за аренды студии, оплаты по сбору и разбору декораций. Также программа состоит из видеосюжетов, снятых с артистом и его близкими. Поскольку Виктор Бычков проживает в родном Петербурге, редакции приходилось ездить в Северную столицу, что тоже связано с некоторыми расходами.
Сам актер на заседание не явился, вместо этого в Красногвардейском суде его интересы представляла адвокат. Она возражала против требований ООО «Ток-шоу».
По словам Бычкова, 9 ноября 2021 года его супруга попала в больницу, а съемка была запланирована на следующий день. Несмотря на это, суд решил, что объективных доказательств того, что актер не мог явиться на съемки, в материалах дела не было. Также суд постановил, что отсутствие супруги на съемках «Секрета на миллион» не означает невозможность записи программы без ее присутствия.
В итоге суд постановил взыскать с Виктора Бычкова 715 857 рублей, среди которых — неустойка в размере 402 300 рублей, убытки на сумму — 306 176 рублей, а также судебные расходы на сумму 7 тыс. 381 рубль.