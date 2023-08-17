Министр Кравцов: колледжи будут готовить операторов беспилотных систем

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что операторов беспилотников будут готовить в российских колледжах. Министерство уже утвердило перечень профессий, должностей и специалистов, обучение которым будет проводиться в учреждениях среднего профессионального образования, к которым относятся колледжи и техникумы.



По его словам, в обновленный перечень подготовки в рамках среднего профобразования вошли 5 110 направлений подготовки, 250 из них — новые. «В частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — заявил Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума (цитата по РИА Новости).

