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    Министр Кравцов: колледжи будут готовить операторов беспилотных систем

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    Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что операторов беспилотников будут готовить в российских колледжах. Министерство уже утвердило перечень профессий, должностей и специалистов, обучение которым будет проводиться в учреждениях среднего профессионального образования, к которым относятся колледжи и техникумы.

    По его словам, в обновленный перечень подготовки в рамках среднего профобразования вошли 5 110 направлений подготовки, 250 из них — новые. «В частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — заявил Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума (цитата по РИА Новости).

    Накануне министр Кравцов объявил, что, помимо единого учебника по истории, в ближайшие пять лет государство разработает и внедрит в школы унифицированные учебники по остальным предметам. По мнению чиновника, единые учебники «обеспечат качество и единство» в школьном образовании.

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