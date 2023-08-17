Водитель «Мустанга» в Москве бежал с места аварии, бросив пассажирку кабриолета

Полиция Москвы устанавливает обстоятельства ДТП в районе Марьино. Авария выделяется в сводке происшествий как моделью разбитого авто, так и как минимум неджентльменским поведением водителя. Правильнее даже будет сказать, «неспортивным».



Серый кабриолет Ford Mustang 16 августа выехал на газон и врезался в дерево на Подольской улице столицы. От удара у машины треснуло лобовое стекло, а правую часть вдавило в салон, сообщает портал MSK1.RU.

На пассажирском кресле сидела девушка. На место ДТП выехала полиция, реанимация и пожарные. Пассажирку госпитализировали с различными травмами, вытаскивали её из машины прохожие. Они же оказали первую помощь.