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    Водитель «Мустанга» в Москве бежал с места аварии, бросив пассажирку кабриолета

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    Полиция Москвы устанавливает обстоятельства ДТП в районе Марьино. Авария выделяется в сводке происшествий как моделью разбитого авто, так и как минимум неджентльменским поведением водителя. Правильнее даже будет сказать, «неспортивным».

    Серый кабриолет Ford Mustang 16 августа выехал на газон и врезался в дерево на Подольской улице столицы. От удара у машины треснуло лобовое стекло, а правую часть вдавило в салон, сообщает портал MSK1.RU.

    На пассажирском кресле сидела девушка. На место ДТП выехала полиция, реанимация и пожарные. Пассажирку госпитализировали с различными травмами, вытаскивали её из машины прохожие. Они же оказали первую помощь.

    Водитель, по предварительным данным, после аварии сбежал и бросил свою спутницу.

    Фото: msk1.ru
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    По данным MSK1.RU, серый кабриолет Ford Mustang принадлежит 33-летнему баскетболисту Борису Спрыгину из любительской московской команды «Бизоны».

    Фото: msk1.ru

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