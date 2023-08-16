Невский снова «поехал». После того, как на главном проспекте Петербурга закрывали движение в вечерний час-пик

На Невском проспекте ограничивали движение. Точнее, оно было перекрыто — начиная от Садовой улицы в сторону Невы, фото и видео ограничений прислали в редакцию читатели «Фонтанки»
Сотрудники ДПС пропускали только общественный транспорт. Глухая пробка начиналась от набережной Фонтанки.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Судя по данным «Яндекс.Навигатора», на 18:27 мск пробка была и на Садовой улице, почти от Марсова поля до Невского проспекта.
С чем были связаны ограничения, пока неизвестно, но в 18:37 движение по Невскому было восстановлено в нормальном для этого времени режиме и регулировалось светофорами. Убедиться в этом можно по трансляции супервидовых камер проекта «(От)Личный Петербург».