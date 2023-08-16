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    Невский снова «поехал». После того, как на главном проспекте Петербурга закрывали движение в вечерний час-пик

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    6 комментариев

    На Невском проспекте ограничивали движение. Точнее, оно было перекрыто — начиная от Садовой улицы в сторону Невы, фото и видео ограничений прислали в редакцию читатели «Фонтанки»

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    Сотрудники ДПС пропускали только общественный транспорт. Глухая пробка начиналась от набережной Фонтанки.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Судя по данным «Яндекс.Навигатора», на 18:27 мск пробка была и на Садовой улице, почти от Марсова поля до Невского проспекта.

    Фото: Яндекс.Карты
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    Фото: скриншот видовой камеры «Фонтанки»
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    С чем были связаны ограничения, пока неизвестно, но в 18:37 движение по Невскому было восстановлено в нормальном для этого времени режиме и регулировалось светофорами. Убедиться в этом можно по трансляции супервидовых камер проекта «(От)Личный Петербург».

    Фото: Яндекс.Карты
    Фото: скриншот видовой камеры «Фонтанки»

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    Комментарии 6

    Гость16 Авг 2023 в 19:01
    Чего встали то.
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