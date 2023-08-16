Очаговую травму головного мозга получила 4-летняя петербурженка, покатавшись на самокате

Маленькую девочку спасают врачи после происшествия на юге Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 16 августа.



Четырёхлетняя девочка каталась на самокате минувшим вечером в Шушарах на Школьной улице. По предварительным данным, она упала и ударилась головой об асфальт. Скорая доставила пострадавшую в больницу, где её поместили на отделение нейрохирургии. Медики диагностировали у ребёнка очаговую травму головного мозга.



Юные самокатчики попадают в петербургские больницы почти каждый день, в основном в результате ДТП.

