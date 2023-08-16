Hugo Boss решил остаться в России. Но будет торговать только оптом

Немецкий концерн Hugo Boss AG намерен избавиться от розничного бизнеса в России, но переориентируется на оптовые поставки. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.



В пресс-службе Hugo Boss изданию подтвердили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна». В отчете за первое полугодие 2023 года немецкий концерн отмечает, что ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств.



Hugo Boss закрыл магазины и остановил онлайн-торговлю в России еще в марте 2022 года. На конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 точек в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка «Хьюго Босс Рус» за 2022 год составила 6,3 млрд рублей, убыток составил 26,2 млн рублей.

