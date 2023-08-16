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    Hugo Boss решил остаться в России. Но будет торговать только оптом

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    Немецкий концерн Hugo Boss AG намерен избавиться от розничного бизнеса в России, но переориентируется на оптовые поставки. Об этом 16 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

    В пресс-службе Hugo Boss изданию подтвердили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна». В отчете за первое полугодие 2023 года немецкий концерн отмечает, что ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств.

    Hugo Boss закрыл магазины и остановил онлайн-торговлю в России еще в марте 2022 года. На конец 2022 года под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 точек в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка «Хьюго Босс Рус» за 2022 год составила 6,3 млрд рублей, убыток составил 26,2 млн рублей.

    Ранее по такому же принципу решила действовать американская VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие). Она закрыла российские магазины, но начала заниматься оптовыми поставками.

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