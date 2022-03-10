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Hugo Boss и Shiseido отказываются от продаж в России

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Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss AG на фоне событий вокруг Украины закрывает свои магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России. На Россию и Украину в 2021 году пришлось около 3 % продаж компании.

«Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста. <...> По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России», — цитирует 10 марта ТАСС заявление компании.

Кроме того, по данным агентства, по той же причине приостанавливает поставки своей продукции в Россию крупная японская косметическая компания Shiseido.

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Комментарии (8)

ShkVAl
Это же примой удар по чинушам. Вряд ли они одеваются в костюмы от «Большевички».
Ivanov_I_I
Можно их понять, как и другие ушедшие компании продававшие товары премиум-сегмента. У них и так не сильно много покупателей было, а когда доллар подорожал вдвое, вовсе нечего стало на российском рынке делать. И санкции здесь только удобный предлог, чтобы свернуть бессмысленный бизнес.
Кот Ученый
Это тот самый Hugo Boss, который раскрутился на пошиве формы для СС-овцев?
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