Hugo Boss и Shiseido отказываются от продаж в России

Немецкий производитель модной одежды Hugo Boss AG на фоне событий вокруг Украины закрывает свои магазины и приостанавливает онлайн-торговлю в России. На Россию и Украину в 2021 году пришлось около
«Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста. <...> По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России», — цитирует 10 марта ТАСС заявление компании.
Кроме того, по данным агентства, по той же причине приостанавливает поставки своей продукции в Россию крупная японская косметическая компания Shiseido.