Погибшей в пожаре на Яхтенной помогли умереть. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено спустя две с половиной недели после обнаружения трупа в квартире на Яхтенной, которую приезжали тушить сотрудники ГУ МЧС по Петербургу. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.
Ранним утром 2 июля в «трешке» на Яхтенной улице выгорели два «квадрата», однако пожарные нашли в квартире тело 39-летней женщины. Вскоре были готовы результаты судмедэкспертизы. Согласно им, хозяйка жилья перед смертью была избита так, что у неё оказались сломаны кости лица и ребра. После этого в ГСУ СК было возбуждено дело об убийстве.
13 августа оперативники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину. Ехать за ним пришлось в город Волуйки Белгородской области. По мнению следствия, в ночь на 29 июля он сидел в гостях у подруги на Яхтенной и в ходе ссоры после распития горячительного избил женщину. Фигурант задержан процессуально и помещен в ИВС.