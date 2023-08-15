    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    765мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd101.04eur110.68

    Погибшей в пожаре на Яхтенной помогли умереть. Возбуждено уголовное дело

    223
    1 комментарий

    Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено спустя две с половиной недели после обнаружения трупа в квартире на Яхтенной, которую приезжали тушить сотрудники ГУ МЧС по Петербургу. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.

    Ранним утром 2 июля в «трешке» на Яхтенной улице выгорели два «квадрата», однако пожарные нашли в квартире тело 39-летней женщины. Вскоре были готовы результаты судмедэкспертизы. Согласно им, хозяйка жилья перед смертью была избита так, что у неё оказались сломаны кости лица и ребра. После этого в ГСУ СК было возбуждено дело об убийстве.

    13 августа оперативники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину. Ехать за ним пришлось в город Волуйки Белгородской области. По мнению следствия, в ночь на 29 июля он сидел в гостях у подруги на Яхтенной и в ходе ссоры после распития горячительного избил женщину. Фигурант задержан процессуально и помещен в ИВС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоПожарПожар в ПетербургеКриминал
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость15 Авг 2023 в 08:28
    Пьяницы же оба.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close