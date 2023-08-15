Погибшей в пожаре на Яхтенной помогли умереть. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено спустя две с половиной недели после обнаружения трупа в квартире на Яхтенной, которую приезжали тушить сотрудники ГУ МЧС по Петербургу. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 августа.



Ранним утром 2 июля в «трешке» на Яхтенной улице выгорели два «квадрата», однако пожарные нашли в квартире тело 39-летней женщины. Вскоре были готовы результаты судмедэкспертизы. Согласно им, хозяйка жилья перед смертью была избита так, что у неё оказались сломаны кости лица и ребра. После этого в ГСУ СК было возбуждено дело об убийстве.

