На Алтае устроили забег избушки на курьих ножках. Одной снесло крышу

В селе Озерки Алтайского края 13 августа прошел фестиваль «Кощеевы сказки» — таким образом жители отметили 80-летие съемок фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу. Во время мероприятия был выбран в том числе наездник самой быстроходной избушки на курьих ножках.
Видео с мероприятия разлетелось по telegram-каналам. Одной из избушек «снесло крышу».
Журналисты местного телеканала «Катунь 24» рассказали, что команды представляли свою версию Кощея Бессмертного, а также пытались завоевать внимание зрителей вкусным угощением.
За 80 лет знаменитая кощеева горка, где снимали фильм, уже заросла деревьями. Но тропинка и деревянная скульптура Кощея еще напоминают, что когда-то здесь проходили съемки советского фильма-сказки, отмечают журналисты с места проведения фестиваля.