На Алтае устроили забег избушки на курьих ножках. Одной снесло крышу

В селе Озерки Алтайского края 13 августа прошел фестиваль «Кощеевы сказки» — таким образом жители отметили 80-летие съемок фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу. Во время мероприятия был выбран в том числе наездник самой быстроходной избушки на курьих ножках.



Видео с мероприятия разлетелось по telegram-каналам. Одной из избушек «снесло крышу».