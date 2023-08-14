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    На Алтае устроили забег избушки на курьих ножках. Одной снесло крышу

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    В селе Озерки Алтайского края 13 августа прошел фестиваль «Кощеевы сказки» — таким образом жители отметили 80-летие съемок фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу. Во время мероприятия был выбран в том числе наездник самой быстроходной избушки на курьих ножках.

    Видео с мероприятия разлетелось по telegram-каналам. Одной из избушек «снесло крышу».

    Журналисты местного телеканала «Катунь 24» рассказали, что команды представляли свою версию Кощея Бессмертного, а также пытались завоевать внимание зрителей вкусным угощением.

    За 80 лет знаменитая кощеева горка, где снимали фильм, уже заросла деревьями. Но тропинка и деревянная скульптура Кощея еще напоминают, что когда-то здесь проходили съемки советского фильма-сказки, отмечают журналисты с места проведения фестиваля.

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