Перед Крымским мостом длинные пробки

Перед Крымским мостом образовались длинные очереди с обеих сторон. Утром 14 августа мост на некоторое время закрывали.



В 12 часов в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани насчитали 850 транспортных средств, время ожидания составляло около 3 часов. Со стороны Керчи — 450 транспортных средств, время ожидания около 2 часов. За час до этого очередь была длиннее: 1 132 транспортных средства со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи.



О перекрытии движения по мосту было объявлено около 9 часов, об открытии — примерно через час.



Ночью 17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Движение поездов восстановили в тот же день, затем пошел и автотранспорт — в реверсивном режиме.

