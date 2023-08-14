В США во время авиашоу потерпел крушение самолет МиГ-23

В воскресенье, 13 августа, во время авиашоу в штате Мичиган в США потерпел крушение самолет МиГ-23. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Детройта.



Крушение произошло около 16 часов по местному времени (23 часа по московскому времени). Демонстрационный самолет МиГ-23, который выступал на авиашоу «Гром над Мичиганом» (Thunder Over Michigan) в аэропорту Уиллоу-Ран в музее авиации Yankee, врезался в автостоянку у жилого комплекса «Уэйверли на озере» в Бельвилле. В результате были повреждены автомобили, но в них никого не было.



В результате аварии ни в жилом комплексе, ни в самолете никто не пострадал: пилот и пассажир на заднем сиденье успели катапультироваться. Оба были доставлены в ближайшую больницу в качестве меры предосторожности.

