Турция готовится к возможному визиту Путина

Анкара рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин может посетить с визитом Турцию в ближайшие дни. Об этом сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на местную газету Milliyet.



«Путин впервые после начала российско-украинского конфликта посетит страну-члена НАТО», — говорится в публикации.



В связи с этим активизирована дипломатическая работа.

«В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет свои контакты и переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию. В рамках инициативы Турция осуществляет многостороннюю дипломатию с соответствующими странами в координации со своими учреждениями, такими как Министерство торговли, а также Министерство иностранных дел и национальной обороны. Перед визитом Путина дипломатичность в решении проблем, стоявших перед инициативой, еще больше возросла», — отмечает издание.

