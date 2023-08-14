Турция готовится к возможному визиту Путина

Анкара рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин может посетить с визитом Турцию в ближайшие дни. Об этом сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на местную газету Milliyet.
«Путин впервые после начала российско-украинского конфликта посетит страну-члена НАТО», — говорится в публикации.
В связи с этим активизирована дипломатическая работа.
«В рамках зерновой инициативы Россия осуществляет свои контакты и переговоры с Украиной, США и странами ЕС через Турцию. В рамках инициативы Турция осуществляет многостороннюю дипломатию с соответствующими странами в координации со своими учреждениями, такими как Министерство торговли, а также Министерство иностранных дел и национальной обороны. Перед визитом Путина дипломатичность в решении проблем, стоявших перед инициативой, еще больше возросла», — отмечает издание.
По данным телеканала A Haber, лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября. Не исключен и визит Эрдогана в Россию. Источник РИА Новости в администрации турецкого президента рассказал, что дата и место планируемых переговоров пока обсуждаются, Анкара рассчитывает на август.