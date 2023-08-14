Дети погибли и пострадали в страшном ДТП под Читой

В результате аварии на федеральной автодороге Чита — Забайкальск погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, 14 августа около часа ночи по местному времени у населенного пункта Атамановка, по предварительным данным, 28-летний водитель «Мицубиси Лансера» выскочил на встречную полосу и врезался в «Хонду». Погибли пассажир «Лансера» и три пассажира «Хонды», в том числе двое детей. Среди шести раненых также есть дети. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал. По предварительной информации, дети в «Хонде» ехали без детских удерживающих устройств. Оба водителя были трезвые.
Chita.ru пишет, что погибшим детям было меньше года. А пострадавших детей — четверо. По информации ГУ МЧС по Забайкальскому краю, спасатели помогли выбраться пострадавшим из автомобиля. На месте работал психолог.
Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 28-летнему водителю Mitsubishi грозит до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав до 3 лет, отмечает Chita.ru.