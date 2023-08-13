Российские военные со стрельбой тормозили сухогруз в Черном море. Он шел в украинский порт

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Судно не отреагировало на требование остановиться для досмотра, после чего был открыт предупредительный огонь.

«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — заявили в Минобороны 13 августа.