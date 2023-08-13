Российские военные со стрельбой тормозили сухогруз в Черном море. Он шел в украинский порт

Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Судно не отреагировало на требование остановиться для досмотра, после чего был открыт предупредительный огонь.
«На требование остановки для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов капитан сухогруза не отреагировал. Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия», — заявили в Минобороны 13 августа.
После этого капитан сухогруза начал радиопереговоры и застопорил ход, в воздух поднялся вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих и досмотровая группа высадилась на борт.
«После завершения работы досмотровой группы на борту «Сукра Окан» судно продолжило движение в порт Измаил», — резюмировали в ведомстве.
Ранее в Минобороны России заявляли, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться «как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима». Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для судоходства.