РФ будет считать военными целями суда, идущие в порты Украины по Черному морю: новости СВО за 19 июля

Ряд районов международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства Фото: Кристина Полевая / 29.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 июля 2023 года.

Все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут считать военными целями В Минобороны заявили с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. — В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, — говорится в сообщении ведомства.



Также в Минобороны напомнили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. — Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке, — подчеркивают в ведомстве. Финляндия отзывает разрешение на работу Генконсульства РФ в Турку Власти Финляндии приняли решение с 1 октября отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Турку. — Решение России о закрытии Генконсульства Финляндии с 1 октября стало асимметричной контрмерой на ранее объявленную Финляндией высылку. В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность Генконсульства РФ, — говорится в заявлении канцелярии финского президента.

Из-за «антироссийской политики финских властей» Россия 6 июля объявила, что отзывает согласие на деятельность Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Кроме того, девять сотрудников посольства и финского Генконсульства объявили персонами нон грата.

Крым потерял до 10% туристов из-за атаки на Крымский мост Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов заявил, что после теракта на Крымском мосту туристы отменили до 10% броней на отдых в Крыму. По его словам, наибольшее количество броней аннулировано в Керчи — 20,7%.

— А в соседней Феодосии, напротив, из 34 работающих средств размещения 18 не имеет ни одного аннулирования тура, — написал Владимир Константинов в своем телеграм-канале.



По его словам, ситуация напряженная, но не критическая.

Вместе с туроператорами и психологом мы разобрались, почему туристы едут в Крым, несмотря на теракты.

Российским школьникам расскажут о причинах СВО в новом учебном году Новые учебники истории с главой, посвященной спецоперации, появятся в российских школах в новом учебном году. С главой, которая называется «Россия сегодня. Специальная военная операция», ознакомились «Ведомости». По информации издания, в ней в частности рассказывается об отношениях России с Западом в XXI веке, «давлении на Россию со стороны США», «возрождении нацизма» и «фальсификации истории». Детальный обзор современной истории авторы учебника дают в 17 параграфах.

Истории СВО в учебнике посвящено 17 параграфов Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ранее мы подробно писали, о чём расскажет новый учебник истории. Федеральную основную общеобразовательную программу по истории Минпросвещения утвердило в этом году. В нее включили модуль «Введение в новейшую историю», в рамках которого школьники будут изучать тему «Воссоединение Крыма с Россией».

В Казани задержали мужчину, подозреваемого в подготовке поджога военной техники Сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. По инмформации пресс-службы ведомства, подозреваемый планировал поджечь военную технику на территории республики. — Задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику, — говорится в сообщении. Сообщается также, что в доме у задежранного силовики нашли трансформаторы, таймеры (предположительно, для их установки на детонаторы), квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для изготовления бомбы. Автобусы до Крыма с туристами отправили через новые регионы Экскурсионные автобусы, направляющиеся в Крым и из Крыма, поедут по сухопутному региону через новые регионы России. О таком решении сообщили в Минтрансе региона.

— Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Все остальные автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма, отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, — написало ведомство в телеграм-канале.



Ранее туристические автобусы направлялись в Крым через Крымский мост, однако после теракта 17 июля было принято решение изменить маршрут. Зеленский разрешил присваивать офицерские звания без высшего военного образования Президент Украины Владимир Зеленский разрешил во время военного положения присваивать офицерские звания военнослужащим без высшего военного образования и повысил предельный возраст принятия офицеров на службу. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.



— В условиях военного положения действующее регулирование приводит к парадоксальной ситуации. Человек, имеющий боевой опыт, но не имеющий высшего образования, не может претендовать на офицерскую должность. В то же время лицо, которое прошло лишь теоретическую подготовку, получает руководящую должность, — сказано в пояснительной записке к новому закону.

Закон также позволяет принимать на службу офицеров в возрасте от 20 до 40 лет в период военного положения. Ранее предельный возраст составлял 30 лет.

