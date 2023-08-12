Мединский и Кравцов обращались к президенту РФ с вопросом об установке памятника графу Уварову

Помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов направляли обращение президенту РФ Владимиру Путину о памятнике автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. Петербургские власти рассматривали вопрос об установке памятника Уварову «в связи с обращением в адрес президента».
Об этом стало известно в субботу, 12 августа, из ответа КГИОПа депутату ЗакСа Борису Вишневскому.
«Вопрос об установке памятника ученому-филологу, востоковеду, выдающемуся специалисту по древнегреческой культуре, министру народного просвещения, президенту академии наук Уварову
В конце июля стало известно, что СПбГУ получил добро на установку возле входа в здание Двенадцати коллегий памятника автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. Его планируют установить вместо памятника универсанту — «Крылатому гению».
Как выяснила «Фонтанка», в процессе установки памятника Уварову возникла неожиданная сложность — памятник универсанту оказался не поставлен на баланс вуза, то есть убрать его оттуда СПбГУ не имеет права, хотя работы уже начались.
Граф Сергей Уваров был президентом Императорской академии наук (1818–1855) и министром народного просвещения Российской империи (1833–1849). Он стал инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. Сергей Уваров вошел в историю как один из главных идеологов