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    Мединский и Кравцов обращались к президенту РФ с вопросом об установке памятника графу Уварову

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    Помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов направляли обращение президенту РФ Владимиру Путину о памятнике автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. Петербургские власти рассматривали вопрос об установке памятника Уварову «в связи с обращением в адрес президента».

    Об этом стало известно в субботу, 12 августа, из ответа КГИОПа депутату ЗакСа Борису Вишневскому.

    «Вопрос об установке памятника ученому-филологу, востоковеду, выдающемуся специалисту по древнегреческой культуре, министру народного просвещения, президенту академии наук Уварову С. С. <…> рассматривается <…> в связи с обращением в адрес президента Российский Федерации Путина В. В. <…> помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р. и министра просвещения Российской Федерации Кравцова С. С.» — говорится в документе.

    В конце июля стало известно, что СПбГУ получил добро на установку возле входа в здание Двенадцати коллегий памятника автору триады «Православие. Самодержавие. Народность» графу Сергею Уварову. Его планируют установить вместо памятника универсанту — «Крылатому гению».

    Как выяснила «Фонтанка», в процессе установки памятника Уварову возникла неожиданная сложность — памятник универсанту оказался не поставлен на баланс вуза, то есть убрать его оттуда СПбГУ не имеет права, хотя работы уже начались.

    Граф Сергей Уваров был президентом Императорской академии наук (1818–1855) и министром народного просвещения Российской империи (1833–1849). Он стал инициатором преобразования в 1819 году Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. Сергей Уваров вошел в историю как один из главных идеологов Николая I и автор формулы русской монархической доктрины «Православие. Самодержавие. Народность». В одной из своих работ Уваров писал, что «лишь монархии, если они руководствуются народным духом, способны обеспечивать своим подданным свободу от произвола». Пушкин же об Уварове писал так: «Уваров большой подлец. Его клеврет дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом, это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен». Поэт намекал, что и сам министр благосклонен к мужскому полу, а его приближенный занял место в Академии наук через постель».



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