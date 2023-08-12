Мединский и Кравцов обращались к президенту РФ с вопросом об установке памятника графу Уварову

«Вопрос об установке памятника ученому-филологу, востоковеду, выдающемуся специалисту по древнегреческой культуре, министру народного просвещения, президенту академии наук Уварову С. С. <…> рассматривается <…> в связи с обращением в адрес президента Российский Федерации Путина В. В. <…> помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р. и министра просвещения Российской Федерации Кравцова С. С. » — говорится в документе.

Как выяснила «Фонтанка», в процессе установки памятника Уварову возникла неожиданная сложность — памятник универсанту оказался не поставлен на баланс вуза, то есть убрать его оттуда СПбГУ не имеет права, хотя работы уже начались.